Esentepe ve Kilitkaya'da elektrik kesintisi!

Esentepe Sivil Savunma ve çevresine 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.
Kilitkaya’da 3 saatlik kesinti
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle İskele’nin Kilitkaya köyüne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.