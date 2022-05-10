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Esentepe’de 6 saatlik elektrik kesintisi…

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün Esentepe’de bazı yerlere 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Esentepe’de 6 saatlik elektrik kesintisi…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında; Esentepe Halk Plajı ile Esentepe Gül Market (Eski Tempo Supermarket) bölgesinde olacak.

Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilirken, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, mağduriyet yaşamaması için de gerekli tedbirleri alması istendi.

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