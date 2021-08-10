Esentepe'de ani ölüm gelişme

07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahının salonunda yaşamını yitiren Arif ARISU’nun (E-62), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahının salonunda yaşamını yitiren Arif ARISU’nun (E-62), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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