Esentepe'de ani ölüm gelişme

07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Arif ARISU(E-62)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Arif ARISU(E-62)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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