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Esentepe'de ani ölüm gelişme

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Esentepe'de ani ölüm gelişme
Esentepe'de ani ölüm gelişme

07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Arif ARISU(E-62)’nın  yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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