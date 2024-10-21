Esentepe’de Boğulma Tehlikesi: Genç Hastaneye Kaldırıldı

20 Ekim 2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Esentepe’deki Alagadi bölgesinde, 22 yaşındaki Mehmet Savaş Yıldırım deniz içerisinde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay anında sahilde bulunan arkadaşları, Yıldırım’ı hemen kıyıya çıkardı. Ardından, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım, hastanede yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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