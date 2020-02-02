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Esentepe’de Çakmak Çaktı, İskele Yaktı..! (3-5)

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Esentepe’de Çakmak Çaktı, İskele Yaktı..! (3-5)
Esentepe’de Çakmak Çaktı, İskele Yaktı..! (3-5)

Gençler Birliği, zorlu Esentepe deplasmanında 5-3 galip gelerek zirve tırmanışını sürdürdü. Gençler Birliği’nde Bülent Çakmak attığı 3 golle galibiyette başrol oynadı. Bu sonucun ardından Gençler Birliği puanını 32'ye çıkarırken, Esentepe ise 24 puanda kaldı.

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Abdullah Genç, Fatih Bardakçıoğlu

Esentepe: Onur, Yakup, Kağan, Uğurcan, Şahin (46.Dk Mehmet) Mahmut, Nersin, Vurkan (54.Dk Emre) Eray, Mustafa (46.Dk Şükrü) Ali

G.Birliği: Çağatay, Ertan, Sinan, Mete (30.Dk B.Tur) Bülent, Emre, Berhan, Ahmet Kara (63.Dk Deniz) Çağkan, Mehmet Ali (77.Dk K.Erol) Neval

Goller: 68'Emre Mutlu, 78'Şükrü Erdoğan, 87'(P) Nersin Osman (Esentepe) 15', 45' ve 74'Bülent Çakmak, 25'Mete Sağır, 78'Deniz Kibar (G.Birliği)

K-Pet 1.Lig'de 17.haftanın zorlu mücadelesinde Esentepe ile Gençler Birliği karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk ekip Gençler Birliği, 5-3 kazanarak çıkışını sürdürdü.

İskele temsilcisinde TC'li forvet Bülent Çakmak attığı üç golle galibiyetin mimarı olurken, Mete Sağır ve Deniz Kibar da günü boş geçmeyen isimler oldu. Esentepe'de ise Emre Mutlu, Şükrü Erdoğan ve Nersin Osman golleri bulan isimler oldu.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan konuk ekip Gençler Birliği 2 ve 6. Dakikalarda kaleci ile karşı karşıya Ahmet Kara ile pozisyon bulurken iki pozisyonda da penaltı bekledi ama orta hakem Evren Karademir devam dedi.

15.dakikada Bülent Çakmak önce savunmadan sonra kaleciden sıyrılarak deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada bu kez Mete önce savunmadan sıyrıldı sonra kalecin yanında sert bir şutla topu ağlara göndererek konuk ekip deplasmanda 2-0 öne geçti.

Gençler Birliği 38.dakikada Ahmet Kara ile 1 gole daha imza atarken gol ofsayıt gerecekçesi ile iptal edildi.

45.dakikada Emre’nin güzel ortasına Bülent Çakmak harika bir kafa golü ile karşılık vererek kırmızı siyahlı ekip ilk devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede Esentepe biraz oyunda dengeyi kurarken Gençler Birliği oyun kontrolünü genelde elinde tutmayı başardı.

68.dakikada oyuna yeni giren Emre’nin ceza alanı dışından şutu sağ köşeden ağlara gidinde skor 3-1 oldu.

Esentepe’nin umutlandığı anda sahneye 74.dakikada yine Bülent Çakmak çıktı ve yine savunmadan sıyrılarak güzel bir gole imza atarak kendisinin 3. Takımının 4. Golüne adını yazdırdı. 4-1

77.dakikada Orta alanda Şükrü’nün rakibine topsuz alanda yaptığı hareket sarı kart ile cezalandırıldı.

Goller durmak bilmedi ve Esentepe 78. Dakikada Şükrü ile skoru 4-2 yaparken Gençler Birliği hemen bu gole karşılık vererek 79.dakikada Deniz Kibar ile farkı yine 3’e çıkardı. 5-2

87.dakikada Ertan’ın ceza alanı içerisinde Şükrü’ye yaptığı hareketi Evren Karademir penaltı olarak değerlendirdi. Atışı Nesrin kullandı Çağatay kurtardı dönen topu yine Nesrin ağlara gönderdi ve karşılaşma bu golle 5-3 Gençler Birliği lehine sonuçlandı.

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