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Esentepe'de çıkan yangın söndürüldü

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Esentepe'de Alkan Holiday Village isimli işletmenin yakınlarındaki arazide yangın çıktı. Saat 12:40 sıralarında başlayan ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın söndürüldü.
Esentepe'de çıkan yangın söndürüldü

Esentepe'de Alkan Holiday Village isimli işletmenin yakınlarındaki arazide yangın çıktı. Saat 12:40 sıralarında başlayan ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu 50 metrekarelik alan içerisindeki  kuru otlar ile atık çöpler yandı. 

Yangın, Orman Dairesi  ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı ve    polis itfaiye ekipleri ile birlikte söndürüldü.

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