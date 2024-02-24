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Esentepe'de Denizde Bulunan Cansız Bedenin Kimliği Belirsizliğini Koruyor: Suda Boğulma Şüphesi

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Sahil Güvenlik Ekipleri, Esentepe'de Açıkta Bulunan Cansız Bedeni İncelemeye Aldı: Kayıp Şahsın Kimliği DNA Testiyle Belirlenecek
Esentepe'de Denizde Bulunan Cansız Bedenin Kimliği Belirsizliğini Koruyor: Suda Boğulma Şüphesi

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM VE KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

22 Şubat 2024 tarihinde, Esentepe sahilinde, kıyıdan yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeni, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından tesadüfen keşfedildi. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı ve yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin "suda boğulma, asfiksi" olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik birimleri, cansız bedenin kimliğini belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor. İncelemeler neticesinde, 14 Şubat 2024 tarihinde Mersin'den Gazimağusa'ya sefer yapan bir gemide kaybolduğu bildirilen Hasan GÖLGEÇEN (E-63)’e ait olabileceği değerlendiriliyor. Ancak, kesin kimlik tespiti için gerekli olan DNA testi sonuçlarının beklenmesi gerekiyor.

Soruşturma ekibi, olayın ardındaki sırları çözmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ölümün ve kaybın arka planında yatan nedenleri aydınlatmak için her türlü detayın incelenmesi gerekiyor. Sahil Güvenlik yetkilileri, olayın netleşmesi için tüm delilleri titizlikle değerlendiriyor ve halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

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