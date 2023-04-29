Esentepe’de dolu yağışı etkili yaşandı

Ülke genelini etlkisi altına alan yoğun yağışlar, Esentepe’de doluya dönüştü. Esentepe yolları, yoğun dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ise iş araçlarıyla dolu nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

POLİSTEN KAYGAN YOL UYARISI

Öte yandan polis, Karaağaç-Esentepe-Alevkayası anayolunun etkili dolu yağışı nedeniyle kayganlaştığını duyurdu.

Duyuruda, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

BUGÜN VE YARIN YAĞMURLU OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi’nin gün içinde yaptığı açıklamaya göre, yağışlı havaların sağanak şekilde bugün ve yarın günü de sürmesi bekleniyor

Daha sonraki günlerde yağmurlu havaların sona ermesi ve haftanın diğer günlerinde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.