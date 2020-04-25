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Esentepe’de Ev Yangını

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Esentepe’de Ev Yangını
Esentepe’de Ev Yangını

24.04.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Esentepe’de Tatiana SHCHERBAN’ın Sun Set Bay sitesindeki ikametgahında yatak odasında muhtemelen faal durumda bulunan elektrikli battaniyenin aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu odadaki eşyalar tamamen yanarak diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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