Esentepe'de Kaplumbağaların yumurtlama alanına bar!

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Esentepe Halk Plajında deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanına bar inşaa edilmeye çalışıldığını savunarak Çevre Koruma Dairesi'nin yasal işlem başlatmasını talep etti.

Cemiyet tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

Yuvalama zamanının gittikçe yaklaştığı geçtiğimiz haftalarda, SPOT Esentepe Belediyesi’ne lobi faaliyetlerini yürütüyordu. Belediye’nin sahilde ikinci bir bar açma planlarını feshetmesi, plaj mobilyalarını gece toplaması, sahildeki yüksek güçte projektörlerini kaldırması ve bir zamanlar güzel olan belediye halk plajına yuva yapan deniz kaplumbağalarına daha sıcak kanlı davranması için ısrar ettik. Bugün bu sahilde ilk yuva yapıldı fakat KKTC Çevre Koruma Dairesi'nin desteğine rağmen çok az ilerleme kaydedildi. Çevre Koruma Dairesi'ne yasal işlem başlatmasını tavsiye ediyoruz.