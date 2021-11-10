Esentepe'de korkutan yangın, evlere ulaştı!
Acil çağrıları yapılıyor...
Esentepe köy girişindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye, sivil savunma ve iş araçları müdahale ediyor.
Polis yangınla ilgili açıklama yaptı..
Saat 15:00 sıralarında, Esentepe köyünün kuzey kısmında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Yangına polis itfaiye ekipleri, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.
Yangın henüz kontrol altına alınamadı .
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