Esentepe'de maskesiz markete almayan görevlinin dirseğini kırdı

Maskesiz bir şekilde markete girmek isteyen şahıs, kendisini uyaran market görevlisini iterek yere düşürdü. Yere düşen market görevlisinin dirseği kırıldı.
Esentepe’de 14 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında, Şençağ Market önünde H.G.S. (E-25), kendisini market içerisine maskesiz almayacağı konusunda uyardığı gerekçesiyle Mehmet Şençağ’ı göğsünden itip yere düşürmek suretiyle adı edilenin sol dirseğinin kırılmasına sebep oldu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.