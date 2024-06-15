Esentepe'de Narkotik Operasyonu: 56 Yaşındaki Şahıs Hintkeneviri ile Yakalandı

14 Haziran 2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, M.D.T. (E-56) isimli şahsın ikametgahında yapılan arama sonucunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bu uyuşturucu madde, emare olarak alınarak incelemeye gönderildi.

Olay yerinde, M.D.T.'nin tasarrufunda ele geçirilen hintkeneviri türü uyuşturucu madde, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda harekete geçerek, M.D.T.'nin evine baskın düzenledi. Baskın sırasında, evin çeşitli bölümlerinde yapılan detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 5 gram ağırlığında olduğu tahmin edilen hintkeneviri maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonrası, M.D.T. tutuklanarak gözaltına alındı.