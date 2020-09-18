Esentepe’de ölen 5 aylık bebeğe otopsi yapıldı

Esentepe’de, bu sabah evinde rahatsızlanarak hastanede hayatını kaybeden 5 aylık bebeğe otopsi yapıldı.

Polisten yapılan açıklamada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kevser Öztürk(K-5 Aylık)'ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin, yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.