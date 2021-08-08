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Esentepe'de sahil temizleme etkinliği düzenlendi

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Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de sahil yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı.
Esentepe'de sahil temizleme etkinliği düzenlendi

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de sahil yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Günün erken saatlerinde toplanan gönüllü çevreciler, Karaağaç sahil kesiminde ve Esentepe Halk Plajı’nda ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük titizlikle topladı.

İki dernek tarafından yapılan ortak açıklamada, etkinliğin hedefinin, ailelere çocukları ile birlikte temiz bir ortamda denize girmesine imkân verirken hem de deniz canlılarının nesillerini sürdürmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. 

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