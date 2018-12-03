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Esentepe’de site içerisinde mikser devrildi

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KKTC’de meydana gelen kazaların arkası kesilmiyor. Milli gelirin gerilemesine neden olan kazalara bugün bir yenisi daha eklendi.
Esentepe’de site içerisinde mikser devrildi

Esentepe’de Baştaşlar şantiyesine, çimento sevkiyatı yapan Mikserin devrildiği öğrenildi.

Baştaş İnşaat şirketinin yapmakta olduğu sitenin yolunda devrilen  mikserde hasar meydana geldiği belirlendi.

Yaralanan olmadığı kazada devrilen mikserin düzeltilmesi için yoğun uğraş verildiği öne sürülüyor.

Görgü tanıkları, kazanın,  birkaç gündür yoğun bir şekilde yağan yağmurun, balçık haline getirdiği yoldan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

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