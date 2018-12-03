Esentepe’de site içerisinde mikser devrildi

Esentepe’de Baştaşlar şantiyesine, çimento sevkiyatı yapan Mikserin devrildiği öğrenildi.
Baştaş İnşaat şirketinin yapmakta olduğu sitenin yolunda devrilen mikserde hasar meydana geldiği belirlendi.
Yaralanan olmadığı kazada devrilen mikserin düzeltilmesi için yoğun uğraş verildiği öne sürülüyor.
Görgü tanıkları, kazanın, birkaç gündür yoğun bir şekilde yağan yağmurun, balçık haline getirdiği yoldan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
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