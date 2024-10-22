Esentepe’de üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi!

Esentepe’de akşam saatlerinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle bir araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada ölü veya yaralı olmadı.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Esentepe’de akşam saatlerinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle bir araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada ölü veya yaralı olmadı.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.