  • BIST 1.061
  • Altın 475,782
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Esentepe'de yakalanan uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

» »
Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Esentepe'de yakalanan uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

 

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 5 Ağustos saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen zanlı Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Zor, yapılan aramada şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı. Zor, daha sonra zanlı Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yaptıklarını; 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulduklarını söyledi. Zanlı Lubbab’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evde uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 250 TL, 320 euro ve 200 dolar bulduklarını açıkladı.  Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, 6 gün daha tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dolaylı Yoldan STÖ’leri İşaret Etti18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:19
  • "GAÜ Emekçilerin Alın Terinin Üstüne Konmanızın Hesabını Soracağız "14 Temmuz 2020 Salı 14:27
  • Alsancak’ta yarın elektrik kesintisi yapılacak12 Temmuz 2020 Pazar 15:02
  • Girne'de plajlar temiz08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:27
  • Girne Belediyesi’nde elektrikli bisiklet dönemi…30 Haziran 2020 Salı 17:11
  • Çatalköy'de vefat30 Haziran 2020 Salı 14:03
  • Girne'deki büyük orman yangınının 25. Yıldönümü…26 Haziran 2020 Cuma 18:09
  • Girne’de yaşayan ve ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilerden güngördü’ye teşekkür ziyareti.25 Haziran 2020 Perşembe 19:13
  • Girne’de bazı bölgelere yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyecek24 Haziran 2020 Çarşamba 15:44
  • Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu’yu kabul etti24 Haziran 2020 Çarşamba 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti