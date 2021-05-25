  • BIST 1.400
  • Altın 516,336
  • Dolar 8,4745
  • Euro 10,3674
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Esentepe'de yangın...

» »
Esentepe'de bugün meydana gelen yangın sonucu 6 dönümlük alan içerisinde bulunan 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yandı.
Esentepe'de yangın...

Esentepe'de bugün meydana gelen yangın sonucu 6 dönümlük alan içerisinde bulunan 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yangın saat 14.45 sıralarında,  Esentepe - Karpaz anayolunun 1-2 km'leri arasında yolun güney kısmı ile Kayım -5 Sitesi arasında meydana geldi.

Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

yangin-1.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergün OLGUN: "Kapılar önümüzdeki hafta açılacak"25 Mayıs 2021 Salı 16:42
  • KKTC Muhtarlar Derneği: Kapılar ivedilikle açılmalı25 Mayıs 2021 Salı 16:39
  • Belediyeler Birliği yarın Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek25 Mayıs 2021 Salı 16:22
  • "Araç muayene hizmetinin tamamen devlet bünyesinde olmalı"25 Mayıs 2021 Salı 16:16
  •  Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için karar üretti.25 Mayıs 2021 Salı 16:06
  • Bu kez Yurt sahipleri eylem yapıyor...25 Mayıs 2021 Salı 16:04
  • Güney Kıbrıs Fransa İle Ortak Arama-Kurtarma Tatbikatı Yaptı25 Mayıs 2021 Salı 16:02
  • Doğuş Derya’dan Ersan Saner’e: “Bir insan olarak bunu söylerken utanmalısınız!”25 Mayıs 2021 Salı 15:43
  • CTP Mağusa İlçesi: KTEZO’nun tüm eylemlerine destek belirtiriz!25 Mayıs 2021 Salı 15:40
  • Karahan son yolculuğuna uğurlandı25 Mayıs 2021 Salı 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti