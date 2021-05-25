Esentepe'de yangın...

Esentepe'de bugün meydana gelen yangın sonucu 6 dönümlük alan içerisinde bulunan 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yandı.
Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yangın saat 14.45 sıralarında, Esentepe - Karpaz anayolunun 1-2 km'leri arasında yolun güney kısmı ile Kayım -5 Sitesi arasında meydana geldi.
Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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