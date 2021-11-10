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Esentepe’de Yangın Çıktı...

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Yangın Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yayılıyor
Esentepe’de Yangın Çıktı...

 Esentepe köyünün kuzey kısmında saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Öte yandan Göçeri köyünün kuzey kısmındaki dağlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.  Soğutma çalışmaları sürüyor.

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