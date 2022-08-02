Esentepe'de Yangın Tehlikesi

Orman yangını hızlı müdahale ile önlendi.

İş insanı Ahmet Baştaş ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Baştaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Esentepe de facianin esiginden donuldu.

Baştaşlar İnşaat ekibinin canlarini tehlikeye atarak ilk mudahelesi ve Girne Itfayesinin kahraman ekibinin gec kalinmadan sondurme islemini yapmasi ve Orman Dairesi Ekipleri nin sogutma calismalarini zamaninda yapmasi buyuk bir yangin faciasini onlemistir. Tum emegi gecenlere tesekkuru bir borc bilirim.

Sukurler olsun ki Ormanlarimizi kurtarabildik.