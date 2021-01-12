Doğanın talanı devam ediyor. Kaplumbağaların her yıl düzenli olarak ziyaret ettiği Esentepe Plajı’nda ciddi bir doğa tahribatı yaşanıyor. Esentepe doğu sahilindeki kumların alınıp başka bir yere taşınması sonucu gerçekleşen yapı bozulması, kaplumbağaları olumsuz etkiliyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Esentepe’de kaplumbağa yumurtlama alanı darmadağın edildiğini ifade ederek, daha önce Esentepe batı sahilindeki kumların alındığı için yapı bozulması yaşandığı ve bu yıl sadece 11 yuvanın tespit edildiğini ifade ederek, şimdi, aynı kaderi doğu taraftaki koyun yaşadığını belirtti.