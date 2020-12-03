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Esentepeliler 112 Acil Servis Talep Ediyor

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, önceki gün Esentepe bölgesini ve Bahçeli köyünü ziyaret etti.
Esentepeliler 112 Acil Servis Talep Ediyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, önceki gün Esentepe bölgesini ve Bahçeli köyünü ziyaret etti.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Esentepe bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Pilli, Esentepe Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 
Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bölgede sağlık açısından zorluklar yaşandığı belirterek, Esentepe’ye 112 acil servis yapılması talebini Bakan Pilli’ye aktardı.  
Erdoğan, Esentepe Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle daha önce Bakan Pilli’yi ziyaret ettiklerini, hemen ardından bakanın bölgede ziyarette bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. 


PİLLİ
Bölgede kalabalık bir nüfusun bulunduğunu ve yabancıların da yaşadığını, dolayısıyla bölge halkının 112 acil servis talebinin devreye girmesi için adım atılabileceğini belirten Pilli, göreve geldiği günden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmenin hedefleri arasında olduğunu söyledi. 
Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini, aynı zamanda sağlık alt yapısında bulunan eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını ifade ederek, Girne’ye modern bir hastane kazandıracaklarını kaydetti. 
Pilli, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı tam donanımlı hastanenin projesinin devam ettiğini, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM'in hayata geçeceğini, Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nin halka kazandırıldığını anımsattı.  
Bakan Pilli, göreve devam etmesi halinde 2021 yılında sağlıkta büyük adımlar atılacağını sözlerine ekledi. 

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