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Esenyel: TMT’ye İllegal Demek Kibris Türkü’ne Hakarettir

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Esenyel: TMT’ye İllegal Demek Kibris Türkü’ne Hakarettir
Esenyel: TMT’ye İllegal Demek Kibris Türkü’ne Hakarettir

Sönmezliler Ocağı, Türkiye’de bir program yapımcısının, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) “illegal örgüt” olarak nitelemesini sert bir dille eleştirdi.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, söz konusu program yapımcısının Kıbrıs bilgisinden yoksun olduğunu belirterek, Kıbrıs tarihi dersine çalışmasını tavsiye etti.  Esenyel, “TMT’ye illegal demek Kıbrıs Türkü’ne hakarettir” dedi.

Esenyel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki yetkililerin de ifade ettiği gibi, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Kıbrıs’ın bir Kuva-yi Milliye’si olduğunu ifade etti.

Her kritik süreçte, Kıbrıs Türk halkı üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlar olduğunu vurgulayan Erden Esenyel, şöyle devam etti:

“Bu dönemde de Türkiye ile güçlenen bağların zayıflatılmasını isteyen içteki ve dıştaki odaklar, her zamanki taktiklerine başvurarak, Kıbrıs Türkü’nün sinir uçlarına dokunarak, hassas olduğu konularda toplumu sınamayı yeğlemektedirler. Amaç, Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye ile bağlarını zayıflatmaya ve bir ‘Elen Cumhuriyeti’ne dönüştürülen ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Türkleri yamalamaya matuf çırpınışlardır.”

“TUZAKLARIN BİR PARÇASI…”

“İllegal örgüt” yakıştırmasının kurulmak istenen tuzakların bir parçası olduğunu kaydeden Esenyel, şunları belirtti:

“Ancak bu yakıştırma, adayı Yunanistan’a ilhak etmek için kurulan Rum yer altı tedhiş örgütü EOKA için geçerli olabilir. Türk Mukavemet Teşkilatı ise, Kıbrıs Türk halkını Rum saldırılarına karşı direnişiyle koruyan, Enosis’e engel olan ve başarılarıyla herkese parmak ısırtan, birçok dış ülkede üniversitelerde araştırma konusu olan bir örgüt olarak tarihe geçmiştir.”

“KARANLIK EMELLERİNE ULAŞMALARINA KIBRIS TÜRK HALKI ASLA GEÇİT VERMEYECEK”

Kıbrıs Türk halkının, TMT ruhuyla varını yoğunu ortaya koyan kahraman mücahitlerin cesareti, fedakârlığı sayesinde bugün bu adada yaşam hakkı elde ettiğinin altını çizen Esenyel, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nı karalamaya yönelik çırpınışlar, yıllardır Türklere sunulan ‘federal çözüm’ adlı uyku ilacının da artık geçerliliğini yitirmiş olmasının bazı kesimlerde yarattığı öfke ile de eşanlamdadır. Tarihi bilgi yoksunu olan veya bilinçli ya da bilinçsiz olarak tarihi çarpıtanların karanlık emellerine ulaşmalarına Kıbrıs Türk halkı asla geçit vermeyecektir.”

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