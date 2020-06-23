Esenyurt'ta sokağı su bastı; bodrum katta mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı!

İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taştı. Taşan derenin suları bir sokağı bastı. Sokakta bulunan bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taştı. Taşan derenin suları bir sokağı bastı. Sokakta bulunan bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı. Valilik, bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

İlçede yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 30'a yakın binayı su bastı. İtfaiye ekipleri de bodrum katlarda arama çalışması yürüttü. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin penceresini kırdı. Çalışmalarda 11 kişi bodrum kattan dakikalarla kurtuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri su basan bodrum katlarında insanların mahsur kalıp kalmadığının tespiti için çalışma yapıyor. İtfaiye ekipleri bodrum katlarda biriken suları tahliye ediyor.

Öte yandan bazı sokaklarda Haramidere'den taşan sular, önlerine kattıkları araçları sürükledi. Bir sokakta hızla yükselen suların arasında mahsur kalan bir minibüsün içindekiler, aracın üstüne çıkarak bekledi.

Valilik: 3 çocuk kurtarıldı

Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında, "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur. Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

"Yıllardır yanlış yapılanmadan dolayı bu sorun yaşanıyor"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde mahsur kalan biri olduğuna dair kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

Bozkurt, "Yıllardır yanlış yapılanmadan dolayı bu sorun yaşanıyor. Çarpık kentleşmenin yıllardır önünü çakmakla birlikte başlayan süreç bu" dedi.

Bozkurt, 50 civarında konutun hasar gördüğünü tahmin ettiğini, fakat henüz kesin veri bulunmadığını söyledi ve ekledi:

"Haramidere’nin ıslahı için bir çalışma yapılıyor. Kanalizasyon sularıyla yağmur suyunu ayrıştırmak için çalışma yapılıyor. Dere yalnızca yağmur suyu alacak şekilde dizayn edilecek. Fakat bazı binalar dere kotunun altında. Bunlarla ilgili de önlemler almaya çalışıyoruz."