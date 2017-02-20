Eser Öktem piyano resitali verecek

Kıbrıslı Türk piyanist Eser Öktem, bugün Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde piyano resitali verecek.

Naci Talat Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Naci Talat Vakfı’nın Lefkoşa Kent Müzesi Projesi’ne destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek resital, saat 20.00’de başlayacak.

Vakıf, tüm sanatseverleri resitale davet etti.

Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi, konuşlandığı 19. yüzyıl Osmanlı konağını bir kent müzesine dönüştürerek, Lefkoşa kentinin zengin kültürel ve tarihi mirası aracılığıyla ziyaretçilerin kenti yeniden okumalarına imkan tanımayı hedefliyor.