Eser tanıtmak için hesap açtı, Kate Middleton’a benziyor diye viral oldu

Avustralyalı bir sanatçı, İngiliz tahtının ikinci varisi Prens Wiliam’ın eşi Kate Middleton’a benzerliği nedeniyle viral oldu.

Middleton (solda) ve Dixon. Fotoğraflar: Press Association/TikTok

Britanny Dixon, eserlerini tanıtmak için video paylaşım sitesi TikTok’ta bir hesap açtı. Ancak eserlerinden çok kendisi ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları onun Middleton’a, nam- diğer Cambridge Düşesi Catherine’e çok benzediğini fark edince takipçi sayısı hızla arttı. Ve, mesaj yağmaya başladı. Mesaj atanların çoğu Netflix’te yayınlanan ‘Crown’ dizisinde düşesi canlandırmak üzere başvurmasını önerdi -Netflix, geçen ay sonunda düşesi canlandıracak bir isim arayışında olduklarını duyurmuştu.

Takipçilerine göre dizinin altıncı sezonunda ‘genç Kate’i canlandırmak için çok uygun olan Dixon, önerileri dikkate aldı; rol için başvurduğunu da yine TikTok’tan duyurdu.

Başvurunca bir selfie yollamasının, sevdiği bir konuda 30 saniye konuşurken çekilen video ve kendisiyle ilgili genel bilgi yollamasının istendiğini anlattı ve onlara süreçle ilgili bilgi vermeye devam etme sözünü verdi.

Takipçilerinin biri, ”Sen ona herkesten çok benziyorsun” yazarken bir diğeri, ”Kate ve sen kardeş gibisiniz” ifadelerini kullandı.