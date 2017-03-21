 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.902
  • Altın 143,477
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8889
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Eser West, Adem Kılıç hakkında konuştu

»
Eser West, Adem Kılıç hakkında konuştu
Açlığa dayanamadığı gerekçesiyle Survivor adasına veda eden Eser West, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

‘Survivor 2017’ye kendi isteğiyle veda eden Eser West, ünlüler takımından hangi yarışmacıya sempati duyduğunu açıkladı. Eser West Adem Kılıççı itirafı geldi. İşte Eser West’in Adem Kılıççı için söyledikleri: “Adem’le (Kılıççı) daha önce hiç muhabbetim olmamıştı. Üçüncü oyunumuza çıkarken ‘Kazasız belasız inşallah. Başarılar’ dedim. ‘Sağol kardeşim’ karşılığını verdi. Ona ‘Seni seviyorum, sempati duyuyorum’ dedim. ‘Eyvallah sen de iyisin’ diye cevapladı” ifadelerini kullandı.”Kanal D’de geçtiğimiz sezon yayınlanan ‘Kısmetse Olur’ programından tanışıp aşk yaşamayan başlayan Eser West – Cansel Çördük çiftinden hayranlarına kötü haber geldi. Eser West ile sevgilisi Cansel Çördük, yollarını ayırmaya karar verdi.

“İSMİMİ ONUNLA ANMAYIN”

Eser West, konuyla ilgili kendi Instagram hesabından bir video paylaştı. West videoda “Ne onunla ilgili bir fotoğrafta beni etiketleyin ne de bir yorum yapın. Benim ismimi onunla anmayın” dedi. Birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silen ünlü çift, Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sabah hazırlanmanızı hızlandıracak 15 pratik bilgi20 Mart 2017 Pazartesi 15:59
  • Kıvırcık saçı şekillendirme yöntemleri20 Mart 2017 Pazartesi 15:56
  • Dünyanın en iyi 7 güzellik sırrı20 Mart 2017 Pazartesi 15:54
  • Genç, vahşi, özgür ve silikonlu20 Mart 2017 Pazartesi 15:40
  • Şebnem Bozoklu ayak parmaklarını kırdığını böyle duyurdu20 Mart 2017 Pazartesi 15:38
  • Juan Pablo Escobar: Babam hakkındaki diziler gangsterliğe özendiriyor20 Mart 2017 Pazartesi 15:29
  • 21 – 27 Mart Haftalık Burç Yorumları20 Mart 2017 Pazartesi 14:35
  • 2 dakikada fotoğraftaki 9 yüzü bulabilecek misiniz?20 Mart 2017 Pazartesi 14:28
  • 20 Mart Pazartesi Günlük Burç Yorumları20 Mart 2017 Pazartesi 13:52
  • Korku filmi yıldızlarının gerçek hayattaki halleri20 Mart 2017 Pazartesi 13:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti