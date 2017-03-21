Eser West, Adem Kılıç hakkında konuştu

Açlığa dayanamadığı gerekçesiyle Survivor adasına veda eden Eser West, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

‘Survivor 2017’ye kendi isteğiyle veda eden Eser West, ünlüler takımından hangi yarışmacıya sempati duyduğunu açıkladı. Eser West Adem Kılıççı itirafı geldi. İşte Eser West’in Adem Kılıççı için söyledikleri: “Adem’le (Kılıççı) daha önce hiç muhabbetim olmamıştı. Üçüncü oyunumuza çıkarken ‘Kazasız belasız inşallah. Başarılar’ dedim. ‘Sağol kardeşim’ karşılığını verdi. Ona ‘Seni seviyorum, sempati duyuyorum’ dedim. ‘Eyvallah sen de iyisin’ diye cevapladı” ifadelerini kullandı.”Kanal D’de geçtiğimiz sezon yayınlanan ‘Kısmetse Olur’ programından tanışıp aşk yaşamayan başlayan Eser West – Cansel Çördük çiftinden hayranlarına kötü haber geldi. Eser West ile sevgilisi Cansel Çördük, yollarını ayırmaya karar verdi.

“İSMİMİ ONUNLA ANMAYIN”

Eser West, konuyla ilgili kendi Instagram hesabından bir video paylaştı. West videoda “Ne onunla ilgili bir fotoğrafta beni etiketleyin ne de bir yorum yapın. Benim ismimi onunla anmayın” dedi. Birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silen ünlü çift, Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı.