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Eserini satın alana ‘yumurta’sını bağışlayacak

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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan bir sanatçı, bir eserinin bir bölümünü ‘NFT’ (bir tür dijital varlık) olarak satma kararı aldı. Satın alan kişiye artı bir ‘varlık’ daha sunacak; ‘yumurtasını’ bağışlayacak.
Eserini satın alana ‘yumurta’sını bağışlayacak

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan bir sanatçı, bir eserinin bir bölümünü ‘NFT’ (bir tür dijital varlık) olarak satma kararı aldı. Satın alan kişiye artı bir ‘varlık’ daha sunacak; ‘yumurtasını’ bağışlayacak. Yalnız bir şartı var. O yumurtadan çocuk sahibi olunacağına dair kontrat imzalanması.

Ermeni sanatçı Narin Arakelyan’ın ‘Love, Hope, Live’ (Aşk, Umut, Yaşam) adlı eseri Miami kentindeki Art Basel’da sergileniyor. 21 yaşında bir oğlu olan sanatçı, ‘Live’ adlı kısmını satmayı ve eseri aracılığıyla dünyaya bir bebek gelmesini amaçlıyor.

Bebek sahibi olma konusunda sorun yaşayan birilerine yardımcı olma duygusunun kendisini heyecanlandırdığını anlatan Arakelyan, NFT için bir fiyat belirlemedi. “Eserlerim benim çocuklarım gibidir ve bu eserim de bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olacak. Bu sayede bir bebeğin doğmasını çok isterim. Bu mükemmel bir şey” diyen Arakelyan, en yüksek teklifi verenin sahibi olacağını söyledi. Sanatçı, “Bu eser satın alan çifte her zaman çok şey ifade edecek, çok önemli anısı olacak çünkü bebeklerini kucaklarına almalarını sağlayacak” dedi.

NFT’nin yanına ‘yumurtasını bağışlayacağına ve bir bebeğin dünyaya gelmesi için tüp bebek işleminde kullanılacağına dair kontratı’ da iliştiren Arakelyan, alıcı belirlendiğinde doktorlar eşliğinde yumurta bağışı yapacak.

Yumurta bağışı sayesinde, bebek sahibi olamayan bir çift, yapay döllenme yani tüp bebek yoluyla bebek sahibi olabiliyor. Yumurta erkeğin spermiyle laboratuvar ortamında buluşturulup embriyo elde ediliyor. Bu embriyo kadının rahmine naklediliyor. Ancak ilk denemenin başarıyla sonuçlanacağına dair garanti yok. Arakelyan ise birden fazla kez bağış yapıp yapmayacağı konusunda bilgi paylaşmadı.

 
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