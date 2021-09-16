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Eserleri Güney Kıbrıs’ta İnfial Yaratan Resim Öğretmeni Hakkındaki Soruşturma Sonlandırıldı

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Eserleri Güney Kıbrıs’ta İnfial Yaratan Resim Öğretmeni Hakkındaki Soruşturma Sonlandırıldı
Eserleri Güney Kıbrıs’ta İnfial Yaratan Resim Öğretmeni Hakkındaki Soruşturma Sonlandırıldı

Güney Kıbrıs’ta bir okulda müdürlük yapan, aynı zamanda resim öğretmeni ve sanatçı kimliği de bulunan Yorgos Gavriil hakkında başlatılan disiplin soruşturması, dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sonlandırıldı.

Politis ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, Başpiskopos II. Hrisostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Hz. İsa gibi birçok siyasi ve dini kişiliği eleştirisel şekilde resmetmesi sebebiyle hakkında disiplin soruşturması açılan ressam Yorgos Gavriil hakkındaki soruşturmanın, Rum Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırıldığını yazdılar.

Politis gazetesi, Lefkoşa bölgesindeki bir ortaokulda müdür ve aynı zamanda resmi öğretmeni olan Gavriil’in 2020 yılında kendi sosyal medya hesabından söz konusu eserlerinin yayınlanmasının ardından başlayan soruşturmanın dün sonlandırıldığı, Atatürk hakkındaki bir yazının yer aldığı İngilizce kitabının yırtılması ve toplatılması talimatları veren, ancak Anastasiadis tarafından desteksiz bırakılan eğitim bakanı Prodromos Prodromu’nun ise ikinci bir darbe aldığını yazdı.

Prodromu’nun önceki gün katıldığı bir radyo programında, Gavriil hakkındaki soruşturmanın sorumlusu olarak Rum Başsavcılığı’nın gösterdiğini, Başsavcılığın ise dün yaptığı açıklamada Prodromu’yu yalanlayarak, Gavriil’in resimlerinin cezai bir nitelik taşımamasından ötürü yetkinin kendilerinde olmadığını, sadece Rum Hukuk Dairesi olarak, disiplin soruşturması komitesinde bakanlığı temsil etmekle yükümlü olduklarını duyurduğunu aktaran gazete, Eğitim Bakanı Prodromu’nun “hükümet, DİSİ ve başsavcılık tarafından desteksiz bırakıldığı” yorumunda bulundu.

Rum Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan resmi açıklamada ise özetle; Gavriil’in bir eğitimciye uygun davranmamasına karşın hakkındaki soruşturmanın sanat özgürlüğünün çiğnenmesi olarak algılanması sebebiyle sonlandırıldığı ifade edildi.

Gazete ayrıca, Prodromu’nun Gavriil konusundaki uygulamalarının ELAM dışında hiçbir siyasi parti tarafından da desteklenmediğini, DİSİ’nin dahi soruşturmaya alenen karşı çıktığını vurguladı.

Habere göre Gavriil ise dün sosyal medya hesabından: “İstersek başarabileceğimizi kanıtladı. Özgürlük verilmez sadece mücadelelerle kazanılır. Hepinize teşekkürler!” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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