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Eşi anlattı: F1 efsanesi Schumacher’in son durumu

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Sekiz sene önce geçirdiği kayak kazasından bu yana hakkında çok az şey bilinen Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher’in kariyeri ve kaza sonrası yaşadıkları yeni bir belgeselle masaya yatırılıyor.
Eşi anlattı: F1 efsanesi Schumacher’in son durumu

91 kez Grand Prix kazanan ve yedi dünya şampiyonluğuyla rekor kıran Alman pilot, 29 Aralık 2013’te Fransız Alpleri’nde kayak kazasında beyin kanaması geçirmişti.

Kazdan bu yana görülmeyen efsanenin yaşamı bugün Netflix’e gelen belgesel ‘Schumacher’de işleniyor.

Belgeselde hayatını değiştiren kazaya da yer veriliyor. Oğluyla kayak yaptığı sırada düşen ve kafasını bir kayaya çarpması sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla ölümden dönen Schumacher, bir süre komada kaldıktan sonra bir dizi operasyon geçirmişti.

2014’te hastaneden taburcu edilen F1 efsanesinin İsviçre’deki evinde tedavisi hala sürüyor.

Ailesi mahremiyete çok önem verse de 2019’da 50’inci yaş gününde bir mesaj yayınlayarak iyileşmesine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtmişti.

Alman pilotun 1995’ten bu yana evli olduğu Corinna, eşinin son durumunu belgeselde anlattı: “Michael burada. Farklı ama burada. Bu bize güç veriyor. Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael’ın daha iyi olması ve rahat hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ailemizi, aramızdaki bağı hissetmesi için çabalıyoruz. Ne olursa olsun elimden geleni yapacağım. Bir aile olarak hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz, Michael’ın isteyeceği şekilde…”

Eşinin mahremiyetine çok önem verdiğini vurgulayan Corinna Schumacher, bunu devam ettirmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi: “Michael bizi hep korudu. Şimdi biz onu koruyoruz.”

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