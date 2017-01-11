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“Eşi benzeri görülmemiş ilerleme”

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“Eşi benzeri görülmemiş ilerleme”
BM Genel Sekreteri, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesine yönelik hazırladığı raporda, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde eşi bezeri görülmemiş ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti.

Fileleftheros, raporun Pazartesi akşamı BM Güvenlik Konseyi üyelerine gayri resmi olarak iletildiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin, Güvenlik Konseyi üyelerinden Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin, 31 Temmuz 2017 tarihine  kadar uzatılmasını istediğini kaydeden gazete, raporda UNFICYP’in yetkileri, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu ve Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Barış Gücü’nün rolüne yanıt verebilmesi için yapılan planlamaların yer aldığını belirtti.

Gazete, raporda yer alan üç paragrafta Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirilen görüşmelere de yer verildiğini aktardı.

Habere göre, BM Genel Sekreteri raporda, müzakerelerde son 19 ayda, eşi benzeri görülmemiş bir ilerleme kaydedildiğinden söz etti.

Görüşmelerin yoğun ritimlerle ve sonuç odaklı sürdüğünün de belirtildiği raporda, Akıncı ile Anastasiadis’in 2008 yılından sonra görüşmeleri daha ileriye götürmeyi başardığı ve görüşmelerde altı başlıktan 4’ünde önemli ilerleme kaydettiğine işaret edildi.

Haravgi gazetesine göre rapord;, kayıplar, güven yaratıcı önlemler, geçiş kapılarının açılması gibi konulara değinildi.

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