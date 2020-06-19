‘Eşimden yadigar’ dediği Anadol’u satmadı; araç vinçle evin çatısına çıkarıldı

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Çepli’nin eşi Recep Çepli’ye ait 1975 model Anadol, o hayatını kaybettikten sonra aile üyeleri tarafından kullanılmadı ve yıllarca evin önünde durdu.

Bu süre içerisinde otomobile çok sayıda alıcı çıktı ancak Meliha Çepli, “Eşimden yadigar” diyerek satılmasına izin vermedi.

Oğlu Bülent Çepli, baba yadigarı otomobili vinçle üç katlı evin çatısına çıkardı. Motor aksamı ve lastikleri sökülmüş haldeki otomobili çatıda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Eşinin Anadol marka otomobillere büyük bir ilgisi ve sevgisi olduğunu anlatan Çepli şunları söyledi: “En çok bu arabayı severdi. Bu arabayla eşimle çok gezmiştim. Benim için dünyalar kadar hatırası var. Dedim ki, ‘Bu araba babanızın hatırası’ . Sonra küçük oğlum arabanın içini bozduktan sonra vinçle çatıya çıkardı. Ben de satılmasını istemedim. Çocuklara ben ölene kadar orada duracağını söyledim.”