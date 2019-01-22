"Eşimin eşcinsel olduğunu nasıl öğrendim?"

"Ne kadar erken açılırsanız ilgili herkes için o kadar iyi olur"

Birçok eşcinsel kadın ya da erkek, hayatlarını heteroseksüel evlilikler içinde karşı cinsle birlikte olarak geçirmek zorunda kalıyor. Ancak bu madalyonun bir de diğer yüzü var. Eşlerinin eşcinsel olduğunu öğrenen heteroseksüel insanlar.

Bir yıl önce kocasının eşcinsel olduğunu öğrenen Emma, şöyle konuşuyor: "Onlar hakkında herhangi bir şey söylemek homofobik gibi hissettiriyor. Bana göre bir kişiyle 10-20 yıl geçirip onu bir kenara atmak cesurca birşey değil."

"Onlar hayatlarına devam edebiliyor ve harika bir yeni yaşamaları olabiliyor, ama arkada ezilmiş bir eş bırakıyorlar. Siz tüm hayatınız harcanmış gibi hissediyorsunuz ve bir sayfayı kapatmış gibi olmuyor sizin için" diyor.

Benzer durumları yaşayan birçok eş için en zor şeylerden biri eski eşlerinin eşcinsel oldukları konusunda açılmalarının ne kadar cesur birşey olduğu konusunda tebrik edilmelerini izlerken, arkalarında bıraktıkları hasarın da farkında olmak.

43 yaşındaki Carol'un yaşadığı buna benzer birşey. Eski eşi eşcinsel hakları savunucusu. Carol kendisine gönderilen bir mesajda eski eşinin bir ilham kaynağı ve rol modeli olduğunun yazdığını söylüyor.

"Bundan iğrendim, o ilişkimizin tamamında bana ve kendisine yalan söylemişken, birileri gerçekten (bu sıfatları) ona yakıştırmıştı."

"Bana göreyse ortada gurur duyulacak birşey yok - aslında gay olduğunu itiraf edememekle ailemizi yok etti."

Carol ve eşi 2003 yılında evlenmişler ve iki çocukları var.

Carol "çok mutlu ve aşık" olduğunu söylüyor.

Ancak birşeylerin yolunda gitmediği yönünde bazı işaretler varmış, bilgisayarda eşcinsel çöpçatanlık sitelerine girilmesi gibi. Eşi bunu bir şekilde açıklamış. 2009 yılında ise biseksüel olduğunu ama eşiyle beraber olmaya devam etmek istediğini söylemiş.

Carol kendisinin muhtemelen inkar hali içinde olduğunu kabul ediyor ve bir yolunu bulacaklarını düşündüğünü söylüyor, çünkü eşi hayatını beraber geçirmek istediği adammış.

'Dünyam başıma yıkıldı'

Bir yıl sonra ise eşi eve gelerek eşcinsel olduğunu söylüyor ve onu terk ediyor.

"Dünyamın başıma yıkıldığını düşündüm. Sonra eşim geri geldi ve çocukların hatırına birarada kalmamızı söyledi. Ne yapacağımı bilmiyordum ve iki yıl boyunca bir yalanı yaşadık. Dışardan bakanlar için mutlu normal bir çifttik."

Ancak sonunda boşanmışlar.

Carol zorluğun şoku atlatmak olduğunu söylüyor. Eşi için buna alışmak için zaman olduğunu ancak kendisi için herşeyin çok çabuk olduğunu söylüyor. Eşi şu anda başka bir adamla evli. Carol ise eski eşiyle çocukların iyiliği için geçindiklerini söylüyor.

"Atlatmam için uzun zaman gerekti. Benim için bu bir güven meselesi. Başka birine yine nasıl güveneceğim? Başka erkeklerle rekabet edemem ben bir kadınım, en baştan dürüst olmalıydı" diyor.

"Eğer bir kadınla olsaydı daha kolay olurdu en azından beni başta sevmişti derdim. Bana beni sevmiş olduğunu söylüyor ama ona inanmıyorum."

51 yaşındaki Kevin, eşi ona başka bir kadınla cinsel ilişki yaşarsa sorun olur mu diye sorduğunda yedi yıllık evlilermiş.

Yalanı yaşamak istememek

Karısının eşcinsel olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş. "Bir gün geldi ve bana 'Benim bir kız arkadaşım olsa bu senin için sorun olur mu?' diye sordu."

"Eğer eşinizin karşı cinsten biriyle ilişkisi olursa öfke duyabilirsiniz, ama bu durum çok daha karmaşık. İki yıldır böyle hissediyormuş ancak hiçbir şey dememiş."

Kevin'in eşi evliliklerinin sürmesini istemiş, ancak Kevin bir yalanı yaşamaya katlanamayacağını söylemiş ve boşanmışlar. O günden beri hiç konuşmamışlar ve eski eşinin şu anda hemcins bir partneri var.

Kevin hayatının parçalandığını hissetmiş ve intihar etmek istemiş.

"Evliliğimin yürümesini istiyordum, herşeyimi bu evliliğe yatırmıştım başarısız olmak istemiyordum. Bir erkek ve bir koca olarak başarısız olduğumu hissettim. Çok çok kötüydü" diyor.

İnsanların eşcinsel olmasına rağmen heteroseksüel bir ilişkiye bağlı yaşaması için çok çeşitli nedenler olabilir. Henüz hislerinin farkında olmamış olabilirler, bu hislerin gideceğini ummuş olabilirler ya da önyargılarla karşılaşacaklarını düşünerek korkmuş olabilirler. Bazıları toplumun eşcinselleri çok daha az kabul ettiği bir dönemde evlenmiş olabilir.

Birleşik Krallık'ta rugby oyuncusu Gareth Thomas eğer açık bir şekilde eşcinsel olduğunu söylerse sporda zirveye yerleşmesinin ne kadar zor olacağını düşündüğünü anlatıyor.

Thomas 2009 yılında açıldığında kendi gerçek duygularını inkar etmekte olduğunu ve eşini gerçekten sevdiğini söylemişti.

Hem Carol'in hem Kevin'in heteroseksüel bir ilişkide olan ancak gay olduklarını düşünenlere bir mesajı var.

Carol "Kendinize ve eşinize karşı dürüst olmalısınız, özellikle arada çocuklar varsa. Kendi cinselliğini bilmemek ve karar vermek için zaman geçirmek ilgili herkesi incitiyor. Kim olduğunuz hakkında dürüst olun" diyor.

Kevin ekliyor: "Ne kadar erken açılırsanız ilgili herkes için o kadar iyi olur. Zor olabilir, bir evliliği bitirebilir, ancak durum şu ki birileri dolabın içindeyken ve siz dışardayken ve bunun farkında bile değilken birşeyleri tamir edemezsiniz."

Altı yıl sonra Kevin hayatını "harika" olarak tanımlıyor ve benzer deneyimlerden geçenler için destek programlarında yer alıyor. Kendi durumunda olan insanlara destek gruplarını tavsiye ediyor:

"Daha iyi olacak. Zor oldu, hayatım şu anda tamamen farklı bir yolda ama umduğumdan çok daha iyi durumda" diyor.