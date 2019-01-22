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"Eşimin eşcinsel olduğunu nasıl öğrendim?"

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"Ne kadar erken açılırsanız ilgili herkes için o kadar iyi olur"
"Eşimin eşcinsel olduğunu nasıl öğrendim?"

Bir&ccedil;ok eşcinsel kadın ya da erkek, hayatlarını heteroseks&uuml;el evlilikler i&ccedil;inde karşı cinsle birlikte olarak ge&ccedil;irmek zorunda kalıyor. Ancak bu madalyonun bir de diğer y&uuml;z&uuml; var. Eşlerinin eşcinsel olduğunu &ouml;ğrenen heteroseks&uuml;el insanlar.

Bir yıl &ouml;nce kocasının eşcinsel olduğunu &ouml;ğrenen Emma, ş&ouml;yle konuşuyor: "Onlar hakkında herhangi bir şey s&ouml;ylemek homofobik gibi hissettiriyor. Bana g&ouml;re bir kişiyle 10-20 yıl ge&ccedil;irip onu bir kenara atmak cesurca birşey değil."

"Onlar hayatlarına devam edebiliyor ve harika bir yeni yaşamaları olabiliyor, ama arkada ezilmiş bir eş bırakıyorlar. Siz t&uuml;m hayatınız harcanmış gibi hissediyorsunuz ve bir sayfayı kapatmış gibi olmuyor sizin i&ccedil;in" diyor.

Benzer durumları yaşayan bir&ccedil;ok eş i&ccedil;in en zor şeylerden biri eski eşlerinin eşcinsel oldukları konusunda a&ccedil;ılmalarının ne kadar cesur birşey olduğu konusunda tebrik edilmelerini izlerken, arkalarında bıraktıkları hasarın da farkında olmak.

43 yaşındaki Carol'un yaşadığı buna benzer birşey. Eski eşi eşcinsel hakları savunucusu. Carol kendisine g&ouml;nderilen bir mesajda eski eşinin bir ilham kaynağı ve rol modeli olduğunun yazdığını s&ouml;yl&uuml;yor.

"Bundan iğrendim, o ilişkimizin tamamında bana ve kendisine yalan s&ouml;ylemişken, birileri ger&ccedil;ekten (bu sıfatları) ona yakıştırmıştı."

"Bana g&ouml;reyse ortada gurur duyulacak birşey yok - aslında gay olduğunu itiraf edememekle ailemizi yok etti."

Carol ve eşi 2003 yılında evlenmişler ve iki &ccedil;ocukları var.

Carol "&ccedil;ok mutlu ve aşık" olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor.

Ancak birşeylerin yolunda gitmediği y&ouml;n&uuml;nde bazı işaretler varmış, bilgisayarda eşcinsel &ccedil;&ouml;p&ccedil;atanlık sitelerine girilmesi gibi. Eşi bunu bir şekilde a&ccedil;ıklamış. 2009 yılında ise biseks&uuml;el olduğunu ama eşiyle beraber olmaya devam etmek istediğini s&ouml;ylemiş.

Carol kendisinin muhtemelen inkar hali i&ccedil;inde olduğunu kabul ediyor ve bir yolunu bulacaklarını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; s&ouml;yl&uuml;yor, &ccedil;&uuml;nk&uuml; eşi hayatını beraber ge&ccedil;irmek istediği adammış.

'D&uuml;nyam başıma yıkıldı'

Bir yıl sonra ise eşi eve gelerek eşcinsel olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor ve onu terk ediyor.

"D&uuml;nyamın başıma yıkıldığını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;m. Sonra eşim geri geldi ve &ccedil;ocukların hatırına birarada kalmamızı s&ouml;yledi. Ne yapacağımı bilmiyordum ve iki yıl boyunca bir yalanı yaşadık. Dışardan bakanlar i&ccedil;in mutlu normal bir &ccedil;ifttik."

Ancak sonunda boşanmışlar.

Carol zorluğun şoku atlatmak olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor. Eşi i&ccedil;in buna alışmak i&ccedil;in zaman olduğunu ancak kendisi i&ccedil;in herşeyin &ccedil;ok &ccedil;abuk olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor. Eşi şu anda başka bir adamla evli. Carol ise eski eşiyle &ccedil;ocukların iyiliği i&ccedil;in ge&ccedil;indiklerini s&ouml;yl&uuml;yor.

"Atlatmam i&ccedil;in uzun zaman gerekti. Benim i&ccedil;in bu bir g&uuml;ven meselesi. Başka birine yine nasıl g&uuml;veneceğim? Başka erkeklerle rekabet edemem ben bir kadınım, en baştan d&uuml;r&uuml;st olmalıydı" diyor.

"Eğer bir kadınla olsaydı daha kolay olurdu en azından beni başta sevmişti derdim. Bana beni sevmiş olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor ama ona inanmıyorum."

51 yaşındaki Kevin, eşi ona başka bir kadınla cinsel ilişki yaşarsa sorun olur mu diye sorduğunda yedi yıllık evlilermiş.

Yalanı yaşamak istememek

Karısının eşcinsel olduğu hakkında hi&ccedil;bir fikri yokmuş. "Bir g&uuml;n geldi ve bana 'Benim bir kız arkadaşım olsa bu senin i&ccedil;in sorun olur mu?' diye sordu."

"Eğer eşinizin karşı cinsten biriyle ilişkisi olursa &ouml;fke duyabilirsiniz, ama bu durum &ccedil;ok daha karmaşık. İki yıldır b&ouml;yle hissediyormuş ancak hi&ccedil;bir şey dememiş."

Kevin'in eşi evliliklerinin s&uuml;rmesini istemiş, ancak Kevin bir yalanı yaşamaya katlanamayacağını s&ouml;ylemiş ve boşanmışlar. O g&uuml;nden beri hi&ccedil; konuşmamışlar ve eski eşinin şu anda hemcins bir partneri var.

Kevin hayatının par&ccedil;alandığını hissetmiş ve intihar etmek istemiş.

"Evliliğimin y&uuml;r&uuml;mesini istiyordum, herşeyimi bu evliliğe yatırmıştım başarısız olmak istemiyordum. Bir erkek ve bir koca olarak başarısız olduğumu hissettim. &Ccedil;ok &ccedil;ok k&ouml;t&uuml;yd&uuml;" diyor.

İnsanların eşcinsel olmasına rağmen heteroseks&uuml;el bir ilişkiye bağlı yaşaması i&ccedil;in &ccedil;ok &ccedil;eşitli nedenler olabilir. Hen&uuml;z hislerinin farkında olmamış olabilirler, bu hislerin gideceğini ummuş olabilirler ya da &ouml;nyargılarla karşılaşacaklarını d&uuml;ş&uuml;nerek korkmuş olabilirler. Bazıları toplumun eşcinselleri &ccedil;ok daha az kabul ettiği bir d&ouml;nemde evlenmiş olabilir.

Birleşik Krallık'ta rugby oyuncusu Gareth Thomas eğer a&ccedil;ık bir şekilde eşcinsel olduğunu s&ouml;ylerse sporda zirveye yerleşmesinin ne kadar zor olacağını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; anlatıyor.

Thomas 2009 yılında a&ccedil;ıldığında kendi ger&ccedil;ek duygularını inkar etmekte olduğunu ve eşini ger&ccedil;ekten sevdiğini s&ouml;ylemişti.

Hem Carol'in hem Kevin'in heteroseks&uuml;el bir ilişkide olan ancak gay olduklarını d&uuml;ş&uuml;nenlere bir mesajı var.

Carol "Kendinize ve eşinize karşı d&uuml;r&uuml;st olmalısınız, &ouml;zellikle arada &ccedil;ocuklar varsa. Kendi cinselliğini bilmemek ve karar vermek i&ccedil;in zaman ge&ccedil;irmek ilgili herkesi incitiyor. Kim olduğunuz hakkında d&uuml;r&uuml;st olun" diyor.

Kevin ekliyor: "Ne kadar erken a&ccedil;ılırsanız ilgili herkes i&ccedil;in o kadar iyi olur. Zor olabilir, bir evliliği bitirebilir, ancak durum şu ki birileri dolabın i&ccedil;indeyken ve siz dışardayken ve bunun farkında bile değilken birşeyleri tamir edemezsiniz."

Altı yıl sonra Kevin hayatını "harika" olarak tanımlıyor ve benzer deneyimlerden ge&ccedil;enler i&ccedil;in destek programlarında yer alıyor. Kendi durumunda olan insanlara destek gruplarını tavsiye ediyor:

"Daha iyi olacak. Zor oldu, hayatım şu anda tamamen farklı bir yolda ama umduğumdan &ccedil;ok daha iyi durumda" diyor.

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