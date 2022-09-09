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Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor

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Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor
Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor

2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık tarafından yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Esin - Leman Lisesi, Pazartesi günü düzenlenecek olan açılış töreni ile hizmete giriyor.

 

Lefkoşa Kızılbaş bölgesi, Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında,  8500 metre karelik alan içerisinde, 2400 metre kare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, açık spor alanları, öğretmen odası, kafeteryası olacak şekilde yapımı tamamlanan Esin - Leman Lisesi’nin açılış töreni, 12 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek ve Genel Ortaöğretim Dairesi’ne teslim edilecek.

 

14 Eylül Çarşamba günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim öğretim yılında kapılarını ilk kez öğrencilere ve öğretmenlere açacak olan Esin - Leman Lisesi’nin 500 kişiye hizmet vermesi öngörülüyor.

 

2020’de protokol imzalanmış, 2021’de ise temeli atılmıştı

Esin - Leman Lisesi’nin inşaatına ilişkin protokol 12 Kasım 2020’de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Esin Sanver Arık tarafından imzalamış, okulun temeli ise 9 Nisan 2021’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katıldığı tören ile atılmıştı.

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