İş insanları Esin Sanver Arık ve Sadık Arık’ın eğitime armağan ettiği Esin –Leman Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı törende, eğitimin ve bu bağlamda yapılan yatırımların önemi vurgulandı.

İş insanları Esin Sanver Arık ve Sadık Arık çiftinin yaptırdığı Esin – Leman Lisesi düzenlenen törenle açıldı ve Genel Ortaöğretim Dairesi’ne teslim edildi.

Törende aile adına konuşan Esin Sanver Arık, ‘Bu ülkenin geleceği aydınlık nesiller yetiştirmektir’ bilinciyle yola çıktıklarını söyledi.

İki yıla yakın bir sürede okulun tamamlandığını anlatan Arık, okulu, Baf’ın küçük bir köyünden çıkarak ilkokula dahi gitmeden ancak vatana hayırlı evlatlar yetiştirmek için hayatları boyunca canla başla çalışan anne ve babasının anısına ithaf etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, ülkede artan nüfus ve dengesiz dağılımın, dönem dönem devleti yatırımlar yapma konusunda geri bıraktığını söyledi.

Sanverler Ailesinin yaptırdığı ikinci okul olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkü’nden bir ailenin gelecek nesiller için bir okul yapması muhteşem bir duygu” dedi, tüm aileye teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel de aileye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve paylaşım ile bugünlere geldiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk insanı eğitimin ne kadar değerli olduğu bilincindedir” diyen Üstel, iş insanları arasında bu dayanışma ruhunu gözlemlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise ülkenin gelişmeye devam ettiğini, öğrenci sayısının arttığını ve sınıfların yetersiz hale geldiğini belirterek, eğitime yapılan katkıların önemini vurguladı.

Tatar, “Özel teşebbüslerin ve atalarımızdan bize emanet edilen Vakıfların, iyilik severlerin yatırımları, bu ülke için, eğitim için hep faydalı ve yararlı olmuştur. Atleks Sanverler Ortaokulundan sonra yine aynı aileye ait olan bu armağanın çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Tatar, böylesi bir yatırımın KKTC’ye herkesin ne kadar sahip çıktığının göstergesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yer alan Esin-Leman Lisesi 8 bin 500 metre karelik alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, açık spor alanları, öğretmen odası, ve kafeteryası ile öğrencilere eğitim verecek.