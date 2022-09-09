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Esin - Leman Lisesi, Pazartesi günü hizmete girecek

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık tarafından yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Esin - Leman Lisesi'nin,
Esin - Leman Lisesi, Pazartesi günü hizmete girecek

Pazartesi günü düzenlenecek açılış töreniyle hizmete gireceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kızılbaş bölgesi, Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında, 8 bin 500 metre karelik alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, açık spor alanları, öğretmen odası, kafeteryası olacak şekilde yapımı tamamlanan Esin - Leman Lisesi’nin açılış töreni 12 Eylül Pazartesi saat 17.30’da yapılacak ve Genel Ortaöğretim Dairesi’ne teslim edilecek.

ESİN - LEMAN LİSESİ 500 KİŞİYE HİZMET VERECEK

14 Eylül Çarşamba başlayacak 2022-2023 Eğitim öğretim yılında kapılarını ilk kez öğrencilere ve öğretmenlere açacak Esin - Leman Lisesi’nin 500 kişiye hizmet vermesi öngörülüyor.

2020’DE PROTOKOL İMZALANMIŞ, TEMELİ 2021’DE ATILMIŞTI

Esin - Leman Lisesi’nin inşaatına ilişkin protokol 12 Kasım 2020’de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Esin Sanver Arık tarafından imzalamış, okulun temeli ise 9 Nisan 2021’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katıldığı törenle atılmıştı.

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