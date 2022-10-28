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Esin-Leman Lisesi’nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

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Esin-Leman Lisesi’nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi
Esin-Leman Lisesi’nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 2022-2023 eğitim yılında hizmete giren Esin – Leman Lisesi’nde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Esin – Leman Lisesi Okul Aile Birliği, öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen “Okulumu Yeşillendiriyorum, Geleceğe Yürüyorum” fidan dikme etkinliği bugün gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Esin – Leman Lisesi’nin yapımını üstlenerek eğitime kazandıran Esin Sanver Arık ile eşi Sadık Arık, Sanver ailesini temsilen Gülşah Sanver Manavoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri katıldı. Hazırlanan fidanlar, davetliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından okul bahçesine dikildi.

Fidan dikim etkinliğine, Orman Dairesi personelinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı ekipler de destek verdi.

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