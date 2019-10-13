Eşinden boşanınca paraşütle atladı, lokma dağıttı

Geçen yıl şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan 49 yaşındaki Karakaş, davanın ilk duruşmasında davul eşliğinde dans etmişti.
Karakaş, bu sefer de eşinden boşanmasını kutlamak için paraşütle atlayıp lokma dağıttı.
Karakaş’ın açtığı pankartta ‘Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son’ ifadeleri yer aldı.
Karakaş, “‘Boşandığım zaman uçacağım’ diyerek. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak ‘Şiddetin her türlüsüne son’ diyorum” dedi.
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