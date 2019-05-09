Eşinden Erhürman'a destek:"Sen bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeysin"

Başbakan Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak "sen bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeysin" dedi.

Başbakan Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak "sen bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeysin" dedi.

Paylaşımda ise "kısacık bir mola" vurgusu da dikkat çekti.

İşte o paylaşım;

Ne mutlu size,ne mutlu sizi umut ve sevgiyle kalbinde büyütenlere..Başınız dik gülümseyerek gelmiştiniz..Başınız dimdik gülümseyerek kısacık bir mola veriyorsunuz.Siz gülümseyerek yürümeye devam edin,onbinlerce onurlu yürek arkanızdadır <3