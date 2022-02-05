Eşine Şiddet Uygulamakla Suçlanan Başbakan Görevden Alındı

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, göreve yeni gelen Başbakanı Héctor Valer'in görevine aile içi şiddet iddiaları nedeniyle son verdi.

Valer (sağda), Peru’nun en kısa süre iktidarda kalan başbakanı oldu.

Yerel basın Valer'in, 2017 yılında Peru Aile Mahkemesi tarafından geçen yıl ölen eşi Ana Maria Montoya ve kızı Catherine Valer'e fiziksel şiddet suçundan aldığı uzaklaştırma cezasına ilişkin belgeleri yayınlamıştı. Yayınlanan mahkeme kararında, Başbakan Valer'in eşinin dayak yediği için aldığı sağlık raporunun kabul edilmesi dikkat çekmişti.

Daha üç gün önce Valer'i başbakanlığa atayan Devlet Başkanı Castillo, iddiaların ardından Valer'i görevden aldığını açıkladı. Castillo, televizyonda yaptığı konuşmada kabinede değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Valer daha önce hayatını kaybeden eşine ve kızına şiddet uyguladığı iddiasını reddetmişti.