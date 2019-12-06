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Eşine Şiddet Uygulayıp Darp etmişti: 8000 Tl Para Cezası

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Eşine Şiddet Uygulayıp Darp etmişti: 8000 Tl Para Cezası
Eşine Şiddet Uygulayıp Darp etmişti: 8000 Tl Para Cezası

1.4.2019 tarihinde, kendisine cep telefonunu vermediği gerekçesiyle şiddet uygulayıp elleri ve ayaklarıyla eşi F.D’ yi darp eden E.D 8000 TL para cezasına çarptırıldı.

Bugün 6.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla kıdemli yargıç huzurunda görülen davada sanık eşinin mahkemeye gelerek eşini affettiğine dair beyanda bulunması sanığı hapse girmekten kurtardı.

İddia makamı adına savcı yardımcısı Hüseyin Eser’ in hazır bulunduğu davada, suçunu kabul ettiği beyanında bulunan sanığı aleyhinde getirilen şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla itham ederek olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC de çalışma izniyle bulunan sanığın eşiyle barıştığını, 35 yaşında 4 çocuk sahibi olduğunu, dizindeki problem nedeniyle yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini, kuaför mesleğiyle uğraştığını ve tanık olarak ifade veren müşteki eşin ciddi konularda kaçamak cevap vermesi ve eşini affettiğine dair belge ibraz etmesi nedeniyle ilk ve son kez hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermemeyi uygun bulduğunu aktardı.

Kıdemli yargıç Güzeler, Netice olarak suçlu bulduğu sanığa birinci davadan 4000 TL ve ikinci davadan da 4000 TL olmak üzere toplam 8000 TL para cezası ödemesini emretti. 

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