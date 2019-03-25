  • BIST 99.535
  • Altın 239,079
  • Dolar 5,6384
  • Euro 6,3814
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Eşine sinirlenen pilot eşinin bulunduğu binaya çarptı (Vİdeo)

» »
Botsvana’da eşine sinirlenen bir pilot, uçağıyla eşinin de içinde bulunduğu kulüp binasına çarptı. Yaşanan olayda pilot hayatını kaybetti.
Eşine sinirlenen pilot eşinin bulunduğu binaya çarptı (Vİdeo)

Önceki gün Botsvana'nın Gaborone şehrinde meydana gelen olayda Sir Seretse Khama Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına binen Charl Viljoen adındaki pilot, bir süre alçak uçuş yaptıktan sonra rotasını, içerisinde eşinin de bulunduğu ve bir partinin düzenlendiği Matsieng Uçuş Kulübü'ne çevirdi.

Çarpma yerel saat ile 18:20'de gerçekleşti. Kulüp yaptığı açıklamada, tesisin, hava trafik kontrol kulesinin yıkıldığını ve çevrede bulunan 13 aracın yandığını belirtti.

 

Yer basının görgü tanıklarından aktardığına göre, Viljoen, olaydan saatler önce davetsiz olarak partiye gidip eşi Natasha'yla kavga etti ve vurdu.

Partiye katılan bir kişi, "Orada karısıyla kavga etti ve karısına gerçekten vurdu. Herkes ona defolup gitmesini söyledi çünkü bir kadına buy şekilde davranamazsın" dedi.

Bundan sonra Viljoen'un 48 kilometre uzaklıkta bulunan Sir Seretse Khama Havaalanı'na gidip, Beechcraft Super King Air model uçağını çaldığı tahmin ediliyor.

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canınız mı Sıkılıyor? Bırakın Biraz Sıkılsın!23 Mart 2019 Cumartesi 19:00
  • Sakal Psikolojisi: Sakal Bırakmak Erkeklere Ne Katıyor?23 Mart 2019 Cumartesi 17:00
  • Arjantin Messi'nin gezegenini açıkladı23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
  • Miss Moskova güzellik yarışmasında bir ilk: Tacı geri alındı22 Mart 2019 Cuma 13:35
  • "Hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek"22 Mart 2019 Cuma 13:18
  • Milyonlarca Kelebek Kıbrıs Üzeriden Balkanlar’a Göç Ediyor22 Mart 2019 Cuma 12:44
  • Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı 'enerji yükleme' vaadiyle istismar ettiği iddia edilen kişi konuştu22 Mart 2019 Cuma 11:59
  • Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu22 Mart 2019 Cuma 10:48
  • Basit bir "nerelisin" sorusu ırkçı olabilir mi?21 Mart 2019 Perşembe 23:30
  • Buzullar eridi, Everest’te ölen 300 dağcının cesetleri gün yüzüne çıkmaya başladı21 Mart 2019 Perşembe 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti