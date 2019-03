Eşine sinirlenen pilot eşinin bulunduğu binaya çarptı (Vİdeo)

Önceki gün Botsvana'nın Gaborone şehrinde meydana gelen olayda Sir Seretse Khama Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına binen Charl Viljoen adındaki pilot, bir süre alçak uçuş yaptıktan sonra rotasını, içerisinde eşinin de bulunduğu ve bir partinin düzenlendiği Matsieng Uçuş Kulübü'ne çevirdi.

Çarpma yerel saat ile 18:20'de gerçekleşti. Kulüp yaptığı açıklamada, tesisin, hava trafik kontrol kulesinin yıkıldığını ve çevrede bulunan 13 aracın yandığını belirtti.

Yer basının görgü tanıklarından aktardığına göre, Viljoen, olaydan saatler önce davetsiz olarak partiye gidip eşi Natasha'yla kavga etti ve vurdu.

Partiye katılan bir kişi, "Orada karısıyla kavga etti ve karısına gerçekten vurdu. Herkes ona defolup gitmesini söyledi çünkü bir kadına buy şekilde davranamazsın" dedi.

Bundan sonra Viljoen'un 48 kilometre uzaklıkta bulunan Sir Seretse Khama Havaalanı'na gidip, Beechcraft Super King Air model uçağını çaldığı tahmin ediliyor.

Botswana; Pilot killing himself over a women. Flying his plane into structure killing himself. pic.twitter.com/OUAEW8nsYI