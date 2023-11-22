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Eşini bayıltana kadar dövdü!

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Lefkoşa’da tartıştığı 30 yaşındaki eşini ciddi şekilde darp eden M.Y tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Eşini bayıltana kadar dövdü!

Polis memuru Zalihe Karagil mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde ikametgahı içerisinde kıskançlık yüzünden tartıştığı eşinin kulağına yumruk atarak, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayet üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının eşinin koltuğun üzerinde yarı baygın bir şekilde bulunduğunu ve ambulansa haber verildiğini açıkladı.

Polis, genç kadının çocuklarının babalarının annelerinin başına vurduğunu söylediğini aktardı.

Polis, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının darp raporu aldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının yazılı dava tebliğini kabul ettiğini ve ülkede çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise “Sinirliydim, bir tane vurdum, çok pişmanın” dedi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. 

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