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Eşini bıçakladı, cezaevinden çıkınca aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü

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Denizli'de eşini bıçakladığı için cezaevine giren Ünal Yılmaz (52) tahliye olduktan sonra devam eden davalarda aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü
Eşini bıçakladı, cezaevinden çıkınca aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan Ünal Yılmaz (52), boşanma aşamasında eşini bıçakla yaraladığı için cezaevine girdi. Yaklaşık 5 ay önce tahliye olan Yılmaz, devam eden davalarda kendisi aleyhine tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlu Şahin Yılmaz (21) ile tartışma yaşadı.

Oğlunun bugün çalışmaya başladığı Hamam Mahallesi'ndeki inşaat firmasına bisikleti ile gelen Ünal Yılmaz, bir süre tartıştıktan sonra oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki elma bahçesine götürdü.

Baba Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla oğlunu başından vurarak kaçtı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Şahin Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Ünal Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası, bisikletle şantiyeye gelen Ünal Yılmaz ve oğlunun elma bahçesine doığru yürürken son görüntülerini kaydetti.

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