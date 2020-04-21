Eşini bıçakladığı için cezaevinde olan bir kişi tahliyesinin ardından 9 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Türkiye'de 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldüren baba Müslüm Aslan (33) tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren ve tahliyesinin ardındana ailesine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve dönen Müslüm Aslan, büyük kızı Ceylan'ı dövdü. Aslan, 155 ihbar hattını arayarak çocuğunu darp ettiğini belirterek adresini verdi. İhbarın ardından eve giden polis, çocuk ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan'ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp, yaktığı belirlendi.