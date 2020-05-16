  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şüpheli: Beni aldattı onun için kestim

»
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şüpheli: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şüpheli: Beni aldattı onun için kestim

Aksaray'da boşanmak üzere olduğu eşini çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren şüpheli "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz" sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum" diye cevap verdi. 

6 yerinden bıçaklamış

Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Çocuklar koruma altına alındı

Anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi.

2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Sözcüsü Aksoy AB’nin Doğu Akdeniz açıklamasına tepki gösterdi16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:43
  • Sedat Peker'e meydan okuyan Güniz Akkuş'a operasyon15 Mayıs 2020 Cuma 18:51
  • Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor15 Mayıs 2020 Cuma 15:02
  • Bilim Kurulu Üyesi Demircan: 'D vitamini aldık virüs kesilecek' diye bir şeye kapılmayalım15 Mayıs 2020 Cuma 10:44
  • Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2020 Cuma 09:15
  • AP’den ‘Türkiye’ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması’ önerisine ret15 Mayıs 2020 Cuma 08:56
  • Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu: Bahsettiği tutar 1 dinozor parası ediyor14 Mayıs 2020 Perşembe 17:59
  • Turkuvaz Medya Berna Laçin'i hedef gösterdi14 Mayıs 2020 Perşembe 17:31
  • "Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı14 Mayıs 2020 Perşembe 16:44
  • TBB: "R0 değerinin 1,56 olduğu doğruysa, salgın kontrol altında değil demektir"14 Mayıs 2020 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti