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Eşini darp eden zanlı, teminatla serbest!

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Lefkoşa'da meydana gelen kadına karşı şiddet meselesi işe ilgili olarak tutuklanan zanlı J.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eşini darp eden zanlı, teminatla serbest!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis huzurda bulunan zanlının 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında Hamitköy adresindeki ikametgahın kiler kısmında makul mazareti olmaksızın "Sen trafikte benim ehliyetimi aldın." deyip sağ eliyle aynı yerde sakin eşi G.N'nin saçını tutup sağ ayağı ile göğsüne tekme atıp yere düşürdükten sonra kiler odasında bulunan Remixon marka olta ile sırtına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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