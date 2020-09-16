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Eşini kaybeden 75 yaşındaki adam penceresine afiş asıp yardım istedi: Konuşacak kimsem yok

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Britanya’da yaşayan 75 yaşındaki bir adam karısının ani ölümü sonrası evinin penceresine yapayalnız kaldığını, konuşacak kimsesi olmadığını belirten bir afiş asarak yardım istedi.
Eşini kaybeden 75 yaşındaki adam penceresine afiş asıp yardım istedi: Konuşacak kimsem yok

East Hampshire’daki Alton kasabasında yaşayan Tony Williams mayısta eşi Jo’yu kaybettiğinden bu yana günlerinin hiç kimseyle konuşmadan geçtiğini anlattı.

DETAY-HANİFE LEFKARALI

Emekli fizikçinin hiç çocuğu yok, yakınlarda yaşayan akrabası da…

Williams yakın zamanda yerel gazeteye konuşacak birilerini aradığına dair iki kez ilan vermiş ancak kimse aramamış.

Afişte şöyle yazılı: “Sevgili eşim ve ruh ikizim Jo’yu kaybettim. Arkadaşım ya da ailem yok. Konuşacak kimsem yok. Günde 24 saat aralıksız sessizlik dayanılmaz bir işkence gibi geliyor. Hiç kimse mi bana yardımcı olamaz?”

Williams aynı mesajın yazılı olduğu kartları da markette alışveriş yaparken gördüğü insanlara dağıtmış.

Son çare olarak böyle bir şey yaptım” diyen Williams şunları söyledi: “Arkadaş edinmek için elimden geleni yaptım ama kimse benimle konuşmak istemiyormuş gibi geliyor. Evimin önünden çok fazla insan geçmiyor ama yine de mesajım etrafa yayılır ve birileri bana ulaşır diye umuyorum.”

Eşinin en iyi arkadaşı olduğunu belirten Williams şöyle devam etti: “Şimdi yapayalnızım. Harika karım öldü ve kimsem yok. Tek isteğim birilerinin mesajımı görüp bana ulaşması. Sadece bütün gün sessizce oturmamak için hoş bir sohbet istiyorum. Günlerimin çoğu evde telefonun çalmasını bekleyerek geçiyor ama o telefon hiç çalmıyor. Ağlamamı dinleyecek birini aramıyorum. Sadece konuşacak birini arıyorum; herkesle, herhangi bir konu hakında konuşabilirim.”

tony_williams2_swns.jpgWillliams ve eşi 35 yıldır birlikteymiş. Jo mayıs ayında pankreas kanseri teşhisi konmasından yalnızca dokuz gün sonra hayatını kaybetmiş.

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